Swimming Pool Accident: ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಲ್ವನ್ ತಾಲೂಕಿನ ವೈರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ತಕಾಲೆ (25) ಎಂಬ ಯುವಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಸವಿಯಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಡೈವ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಆತ ಹಾರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಆತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆತನ ತಲೆ ಈಜುಕೊಳದ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಹಾರುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
ಆಳವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಡೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಡೈವ್ ಮಾಡುವುದು ನೇರವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಅಥವಾ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈಜಬೇಡಿ: ಈಜುವಾಗ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ (Cramps) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಲೈಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಈಜುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ. ಆಳವಾದ ಪೂಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಟ ಬೇಡ: ಈಜುವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀರಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದು, ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸುವ ತಮಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ: ಸರಿಯಾದ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಆಳದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.
ತೇವ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: ಪೂಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ನೆಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಜಾರಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಮರೆವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತರಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸದ ಖುಷಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸದಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ