TCS ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಯುವಕ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ನೇರ ಖರೀದಿ, ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮಾದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
TCS ಉದ್ಯೋಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ! ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ ವೈರಲ್!
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ನೀಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಇಂದು ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
TCS ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಯುವಕ
X ಬಳಕೆದಾರ ಅಂಕಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಯುವಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿ, ಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರಿಂದ ನೇರ ಖರೀದಿ, ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಯುವಕ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಈ ಮಾದರಿಯಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಲಾಭ?
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹35ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ₹3 ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ₹2 ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹40 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹50ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹55ರಿಂದ ₹57ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಕೆ
ಈ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 20,000 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು, "ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, "ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗವೇ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವೇ?
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ಯಮವೂ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.