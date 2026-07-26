ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮಾನವನ ಖಯಾಲಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗೂಬೆ ಕೂಡ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಬಲು ಅಪರೂಪದ ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೂಬೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮರುಭೂಮಿಗಳ ನಾಡು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ (Endangered species) ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ, ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆಯೇ ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸುವ (Camouflage) ಕಲೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಯೂರೇಷಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಔಲ್' (Eurasian Tree Owl) ಎಂಬ ಗೂಬೆ ಪ್ರಭೇದವೊಂದು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೈತ್ನ ಪರಿಸರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (Environmental Public Authority - EPA) ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ವಲಸೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗೂಬೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕುವೈತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಲಸೆ (Migration) ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಇವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ (March-April) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ (Parks), ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (Residential areas) ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರ!
ಈ ಗೂಬೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಬಳಸುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರ. ಇದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Optical illusion). ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮರದ ತೊಗಟೆಯ (Tree bark) ಹಾಗೆ ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹದ್ದುಗಳು, ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಇದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ (Dry tree branch) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಾ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಈ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ (Defense mechanism) ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಇದು ಪಕ್ಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯೋ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತ!
ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೈಲುಪಾಲು!
ಈ ಗೂಬೆಗಳು ವಲಸೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು (Hunting) ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Strict warning) ನೀಡಿದೆ. ಕುವೈತ್ನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ (Environmental protection laws), ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ 157 ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ (Hotline number 157) ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.