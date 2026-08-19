ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೀಳುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಳೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನಿಗೂಢತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದಂತಹುದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಯಾರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆದಾರರು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ದೆವ್ವದ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾಲ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಶಂಕೆ!
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಈ ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಭಯಾನಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಪ್ಯಾರನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ' ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸತ್ಯವೆಂಬಂತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇವರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ!
ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಹಾಗೂ ನಿಗೂಢ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿಢೀರನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಆಗಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನಾ (Fact-Check) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇಗೆ?
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಜಾರಿಬೀಳುವುದು, ಹಠಾತ್ ಆಘಾತ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈವಾಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಬಹುದು.
ನೆನಪಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ!
ದೆವ್ವ ಹಾಗೂ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲಿ, ಎಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳು ಈ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಭಯ, ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಹೊರಬೀಳುವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಂಶಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.