Giant Python in KBR Park: ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕ್ಕನೆ ಹರಿದು ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ, 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಕಂಡು ವಾಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಮನ ನಡುಗಿಸುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಹಾವಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಾವೊಂದು ಎದುರಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ? ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಬಿಆರ್ (ಕಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು (Python) ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾವಿನ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಶರೀರವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು? 

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಮರೆಯಾಯಿತು. ನಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕೆಬಿಆರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನೂರಾರು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಾರದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ಮಹಾನಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುವುದೇಕೆ?

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಒಣ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಾವುಗಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಸಮೀಪ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಈ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು 'ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್' (Indian Rock Python).
ಇವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳು. ಇವು ಕಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಡು

ಕೆಬಿಆರ್ (ಕಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ) ಪಾರ್ಕ್ ಸುಮಾರು 390 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ'. ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು, ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕುಗಳು (Civets), ಉಡಗಳು (Monitor Lizards) ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ 

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