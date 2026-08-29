ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹83 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಂತಜ್ ಸಿಧು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಅವರು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ... ಆದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಡಬ್ಲಿನ್ವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂತಜ್ ಸಿಧು, 2022ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು €1 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಇದು ಸುಮಾರು ₹83 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು.
‘ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಧು ಅವರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡತೊಡಗಿದವು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದರೂ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ‘ತಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಟೆಕ್ನಿಂದ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ
ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಧು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು.
ತಮ್ಮ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಡಾ. ಬಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಗಿಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿಧು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದರೆ, ಬಲ್ಜೀತ್ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ‘ಫಾರ್ಮ್’ ಅನುಭವ!
ಅವರ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೃಷಿ ತಂಡವೇ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು!
ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಧು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.