₹14,300 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೆಕ್ಕಿ ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.05 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ESOP, ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ 10 ವರ್ಷದ ಕಾರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಈಗ ಅವರ ಗುರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣವಲ್ಲ; ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,300 ಸಂಬಳದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೃತ್ತಿಪರರೊಬ್ಬರು ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.05 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ESOPಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳವಲ್ಲ—ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ.
Redditನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, 2012ರಲ್ಲಿ Tier-3 ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ₹14,300. ನಂತರ ₹20,000, ₹32,000 ಮತ್ತು ₹60,000 ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ₹13 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ₹40 ಲಕ್ಷ, ₹60 ಲಕ್ಷ, ₹80 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಇದೀಗ ₹1.05 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
₹20,000 ಸಂಬಳವೇ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ..!
ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಬಳ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ 150cc ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ, ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡ!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದರೂ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹25–30 ಲಕ್ಷದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಜೀವನಶೈಲಿಗಿಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.
ಹಳೆಯ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಓಡಾಟ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ!
₹1.05 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಷೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ₹20–25 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯದ ಮೂಲ!
ಈಗ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋ-SaaS ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ $1,000–2,000 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆದಾಯ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಹಣ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿತು; ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.