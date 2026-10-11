ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಯುವಕ, ಯುವತಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ₹1.01 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಚಾಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಡೇಟ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚು; ಯುವತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ₹1.01 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ ಯುವಕ!
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯೇ ಹಣದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು!
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಯುವಕನಿಗೆ, ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ತಾನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಯುವಕ ಖರ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಚಾಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕ ಸುಮಾರು 1,050 ಡಾಲರ್ (ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.01 ಲಕ್ಷ) ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ, ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಯುವತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏನಾಯಿತು?
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವತಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಡೇಟ್ಗೆ ತಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಯುವಕ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವಕನ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೊದಲೇ ಖರ್ಚಿನ ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಿತ್ತೇ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈರಲ್ ಚಾಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕೇ?
ಈ ಘಟನೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು, ದುಬಾರಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಒಬ್ಬರು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ನಿರ್ಧಾರ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯ
ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸದಿರುವ ಹಕ್ಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಖರ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಡಿನ್ನರ್ ಬಿಲ್ನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ; ಹಣ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.