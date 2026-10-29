Mukesh Ambani viral video: ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಠದ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಆಟವೂ ನಡೆಯಲ್ಲ! ಪ್ರಮುಖ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಮಗುವನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಲು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಕಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ—"ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ... ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು!"
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಅಂಬಾನಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
"ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ!"
ಈ ಮುದ್ದಾದ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವೇ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "Parenting struggles are the same, only the bank balance is different" (ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ!) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
“ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಥರಾನೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ?”
ಒಬ್ಬ ತರ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗ, "ಯೇ ಲೋಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತೇ ಹೋಂಗೆ ಕ್ಯಾ? ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ" (Do they recharge? Someone tell me their number) ಎಂದು ಜಿಯೋ ಮಾಲೀಕರಿಗೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ!
ಅಜ್ಜ-ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ (Just grandparents thing)... ಅಜ್ಜ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜನ ಗುಣ" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು, ಅಂಬಾನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ!
"ಕೊನೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು (We are all the same apparently)... ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪವರ್ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲ್ಲ!" ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಅವರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ.. ಆದ್ರೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ!”
"ಕೊನೆಗೂ ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತ-ಮಾಂಸದ ಮನುಷ್ಯರೇ... ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅಪಾರವಾದ ಹಣವಿದೆ (They are also human... With some massive money)" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಠದ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಆಟವೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವವರಿಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಂದೇ ಆಸರೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಿದೆ!