ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ‘ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ’ ಹಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಮೀರಿದ ಈ ಗಾಯನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗಡಿಗಳ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವಿದು. ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಡಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ’ ಹಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಡಿರುವುದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
‘ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ’ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
‘ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ’ ಹಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲ; ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹಂಸಲೇಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆ, ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇದು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಭಾವನೆ ಒಂದೇ!
ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಡಿರುವುದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರದವರೂ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಹಾಡುವುದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಮೊಳಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ!
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಹಾಡುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾಷಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆ ‘ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ’ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಸು, ಸಂಗೀತದ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.