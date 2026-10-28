ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ–ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ವರ್ತನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ–ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ! ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಕಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕುರ್ಚಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಗೆಚಟಾಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಕಚೇರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ!
2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ಟೌನ್ನ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಚೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರೂ ತಕ್ಷಣ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿತು.
ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಕೂಡ ನಕ್ಕರು!
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಪೊಮ್ಮಿ ಎಂಬಾಂಗ್ವಾ ನಗುತ್ತಾ, “ಸಾರಿ ಬಾಯ್ಸ್!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 329 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕರ್ಮನ್ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ವಂಚಿತರಾದರು. ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಡಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ 50 ರನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಆದರೆ, ದಿನದ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಈ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣವೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಂಗಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರ ವರ್ತನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಕಚೇರಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು.