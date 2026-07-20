ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ PIP ಮತ್ತು BOTP ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆ

ಕುಟುಂಬದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ತಂದೆಯ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಕ್' (Hybrid Work) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು 'ಪಿಐಪಿ' (PIP - Performance Improvement Plan) ಅಥವಾ BOTP ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಘಟನೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

100% ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪಿಐಪಿ:

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ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 100% ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಲೋಪ ಎಸಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಫೀಸ್‌ನಿಂದಲೇ (ODC) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ (WFH) ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು BU ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ದೂರು

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದನ್ನು ತೀರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. "ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ODCಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನೆಪ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯುನಿಟ್ (BU) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು BOTPಗೆ ತಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು:

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

  • ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ (Documentation) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಆತುರಪಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ: ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದೆ, ಇಮೇಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ HR ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  • ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.