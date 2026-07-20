Thailand discovers new long necked dinosaur ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಪರೂಪದ ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಹೊಸ ಜಾತಿಯನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಪರೂಪದ ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಹೊಸ ಜಾತಿಯನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಉರಗಾಸಾರಸ್ ಕಲಾಸಿನೆನ್ಸಿಸ್' (Uragasaurus kalasinensis) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಡೈನೋಸಾರ್, ಅಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಮೆಂಚಿಸೌರಿಡೆ (Mamenchisauridae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ಪತ್ತೆಯು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಮೆಂಚಿಸೌರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ
ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಲಾಸಿನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಫು ನೋಯ್ (Phu Noi) ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾವಿನ ಚರ್ಮದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ಖನನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 90%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕೈ-ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಕಶೇರುಖಂಡದಿಂದ ಹೊಸ ಜಾತಿ ಪತ್ತೆ!
ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಒಂದು ಕಶೇರುಖಂಡ (Vertebra). ಸುಧಾರಿತ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಕುಳಿಗಳು ಹಾಗೂ Y-ಆಕಾರದ ಮೂಳೆ ರಚನೆ (Laminae) ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಡೈನೋಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಡೈನೋಸಾರ್ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 'ಉರಗಾಸಾರಸ್ ಕಲಾಸಿನೆನ್ಸಿಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
20 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಮಮೆಂಚಿಸೌರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಂತೆ, ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಾಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಚೀನಾದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಈಗ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ!
ಇದುವರೆಗೆ ಮಮೆಂಚಿಸೌರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಜಾತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು, ಈ ದೈತ್ಯ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ
ಮಹಾಸಾರಖಾಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಅಪಿರುತ್ ನೀಲ್ಪನಪನ್ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಇದು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಡೈನೋಸಾರ್ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಡೈನೋಸಾರ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 'ನಾಗಾಟಿಟನ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ದೈತ್ಯ ಉದ್ದನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಡೈನೋಸಾರ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 27 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 27 ಟನ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೈನೋಸಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಖನನಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಜಾತಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.