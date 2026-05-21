Viral Girl Video: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ, "ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು (First-born son) ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಯುವತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಾದರೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಗಂಡಸರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ! ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹೊಣೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು."

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಭಾರವಿರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ, ತಂಗಿ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆ-ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವತಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಯುವತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸರಿ, ಹಿರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಇದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಹುಡುಗಿಯರೂ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಈ ಇಡೀ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.)