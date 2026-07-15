ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಲಾಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆತರಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಸವಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ 'ಕನ್ನಡ-ಕೆನಡಾ' ಭಾಷಾ ಗೊಂದಲದ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ! ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ!" - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಲಾಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳಿವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಚಾಲಕ ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸ್ನೇಹಪರ ಮಾತುಕತೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ:

ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳುವ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾಲಕ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೂ ಮುರಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಶನಿವಾರ ಶಾಲಾ ಪಿಕಪ್" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಶನಿವಾರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಂದೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

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ಯಾರೂ ನಾನು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಲಾಗರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಟೋ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಉಬರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಓಲಾ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

"ಕನ್ನಡ" ಮತ್ತು "ಕೆನಡಾ" ಗೊಂದಲ:

ಕ್ರಿಸ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, "ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಚಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನಗು ಅರಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆಟೋ ಚಾಲಕನು "ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ 'ಕನ್ನಡ' ಭಾಷೆಯನ್ನು 'ಕೆನಡಾ' ದೇಶ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ತಾವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಚಾಲಕನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ 'ಕನ್ನಡ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ:

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

  • "ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಂತೆ ಯಾರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • "ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮರು, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಚಾಲಕನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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