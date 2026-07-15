ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾವುಗಳ ವಿಷದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರತಿ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾವು
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯುಕ್ತ ಹಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ
ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿರಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವು ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಅದರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಬೇರೊಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವಿನ ಪ್ರಾಣವೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ವಿಷವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಾತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿದಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಅಲ್ಲ.
ವಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ತನ್ನನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷದಿಂದ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ವಿಷವನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.