ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಕ್ಸೇನಾ, AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Merlin ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹77 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಇಂದು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ AI ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Merlin AI ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹77 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿ, ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿರಾಜ್ ಅಲಾ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಐಐಟಿಯಿಂದ AI ಲೋಕದವರೆಗೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ 20 ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, Envestnet, Yodlee, Wadhwani AI, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನ Aalto University ಹಾಗೂ Jumio Corporation ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹77 ಕೋಟಿ!
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, "ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Merlin AI ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ
2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಐಟಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ರೈ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಸೇಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ Merlin ಎಂಬ AI ಆಧಾರಿತ Chrome Extension ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಕೆದಾರರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ AI ಉತ್ಪನ್ನ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ Thyn ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು "ಕೊರತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ" (Scarcity Mindset) ಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು "ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ" (Abundance Mindset) ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
16 ವರ್ಷದಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು AI ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗುತ್ತಾ "ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಟಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ AI ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.