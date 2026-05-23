ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇದೆಂಥಾ ಕ್ರೂರ! ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Octopus Pregnancy: ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಖಚಿತಾ. ಏನಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಅಕ್ಟೋಪಸ್ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಯಿಯೂ ಕ್ರೂಯಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕ್ರೂರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸದೇ ಇರದು. ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಟೋಪಸ್ ನದು.
ದುರಂತ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ
ಅಕ್ಟೋಪಸ್ ದುರಂತ ಕಥೆಯು ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಸಂಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ನ ಮೆದುಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಭಕ್ಷಕ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಾಯಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತ್ಯಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು
ಗಂಡು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು. ನೀರೊಳಗಿನ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನೂರಾರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ತಾಯಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾಳೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ "ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಕಾಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾಳೆ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಮಾರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅವಳ ಮೆದುಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
4.5 ವರ್ಷಗಳು ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಬದುಕುಳಿದ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇದೆ
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಾದ ಗ್ರಾನೆಲೆಡೋನ್ ಬೊರಿಯೊಪಾಸಿಫಿಕಾ ಎನ್ನುವ ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ತಿಂಗಳುಗಳು (ಸುಮಾರು 4.5 ವರ್ಷಗಳು) ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುಳಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಾವು
ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವುಗಳ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮರಿಗಳು ತೆರೆದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ತೇಲುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ.