Pharma CEO gifts cars: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೇ-ಆಫ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿಇಒ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು! ಚಂಡೀಗಢದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್' ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 4ನೇ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಈ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ (Layoff) ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಲೀಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಫಾರ್ಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮಿಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್' (Mits Healthcare) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಎಂ.ಕೆ. ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್' (Kia Sonet) ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್
ತಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದು ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಕೆಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಾಲ್ವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನೌಕರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಕೈಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭತ್ಯೆ
ಕಂಪನಿಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಇಎಂಐ (EMI) ಪಾವತಿಗೂ ಕಂಪನಿಯೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಧನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನೂ (Fuel Allowance) ಕಂಪನಿಯೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಉದ್ಯಮಿ
ಎಂ.ಕೆ. ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಛಲ ಬಿಡದೆ 2015 ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಭಾಟಿಯಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಕಂಡು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರತ್ನ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾವ್ಜಿ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ನೆನಪು
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರು, ಮನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್ನ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾವ್ಜಿ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ಅವರಂತೆ, ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕೆ. ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ದೇವರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ನೌಕರರ ಕಣ್ಣೀರು
ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದ ಬಹುತೇಕ ನೌಕರರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವರು. ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಕೀಲಿಕೈ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಕಲಕಿದೆ.
“ಇವರು ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು”
ಎಂ.ಕೆ. ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ‘ನೌಕರರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ "ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು" ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.