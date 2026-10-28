ತೆಲಂಗಾಣದ ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬಿಸಿ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿ ರೈತರು 200 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊತ್ತಗುಡೆಂ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದರೆ ತಂಪಾದ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಮೂಲವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಜತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊತ್ತಗುಡೆಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣುಗೂರು ಮಂಡಲದ ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯಾಡುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರ್, ಆಯಿಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿ ನೀರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದಾಗ ತಂಪಾದ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ಈ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂಗರ್ಭ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಹೊರಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಭೂಗರ್ಭದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದಲೇ 200 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೆಲೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 200 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೇ ನೀರು ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮೂಲ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸುವಂತೆ ರೈತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹೊರಬರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗರೇಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭೂಗರ್ಭದ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕೃಷಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಮೂಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಪಗಿಡೇರು ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂಗರ್ಭದ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಈ ನೀರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.