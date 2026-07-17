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- Rakul Preet Singh: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು; ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತು!
Rakul Preet Singh: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು; ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತು!
ತೆಲುಗಿನ 'ಲಕ್' ಅಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಚೆಕ್' ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕುಲ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ‘ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ’, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ‘ಅಭದ್ರತೆ’: ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿನಿದುನಿಯಾದ ಅಸಲಿ ಗುಟ್ಟು!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮಿಂಚು ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ಕಚ್ಚಾಟಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲು ಬಹುತೇಕ ತಾರೆಯರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (Rakul Preet Singh) ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿವೆ!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಎಂಬ ‘ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ’:
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕುಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನೋಡಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರಿಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ," ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. "ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಳೆಸುವ ಮನೋಭಾವ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ರಕುಲ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ನುಡಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ‘ಅಭದ್ರತೆ’:
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ರಕುಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಮಾಯಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಭದ್ರತೆ’ (Insecurity) ಎಂಬ ಭೂತ ಮನೆಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಮಗದೊಬ್ಬರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಬದಲಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರ (Negative Campaigns) ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮಂದಿ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತನ್ನೂ ರಕುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು:
ರಕುಲ್ ಅವರ ಈ 'ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್' ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ರಕುಲ್ ಮೇಡಂ, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ! ಟಾಲಿವುಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, "ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಅಸೂಯೆ ಮನೋಭಾವವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಧಮಾಕಾ!
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಕುಲ್ ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ರಕುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗಿನ 'ಲಕ್' ಅಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಚೆಕ್' ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕುಲ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!
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