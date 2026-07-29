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- Japan Earthquake: ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು! ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಶಾಕ್
Japan Earthquake: ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು! ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಶಾಕ್
ಜಪಾನ್ನ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಓಡಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Japan earthquake: Cats panic videos surface
ಜಪಾನ್ನ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತದ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲುಗಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆ ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು, ಭೂಕಂಪವು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಗ್ರಹಿಸಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
the reaction of the cat when it experiences the earthquake 🐱 pic.twitter.com/0r509BrmJq
— 水 น้องเค อเมริกาโน คั่วเข้ม ไม่หวาน 水 (@KKKevinz) July 28, 2026
🔵 Japonya'da kedilerin, 7.1 büyüklüğündeki depremi önceden hissettiği anlar kameraya yansıdı. pic.twitter.com/oGxTzxv8DQ
— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 28, 2026
🚨VIRAL | Cat panics and runs away after 7.1 magnitude earthquake strikes southern Japan pic.twitter.com/RVShEXz51i
— The Tatva (@thetatvaindia) July 28, 2026
宮崎市内は震度４
夫婦共仕事で自宅に居ませんでしたが
その時の猫の様子
地震直後から逃げ惑うラグドール達と
それを見て呆気にとられている
メインクーンとノルウェージャン pic.twitter.com/9dXSFZqgX9
— 元Cat cafe 鮪 (@Catcafe97674664) July 28, 2026
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲ ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
Social media reacts to cats' panic in Japan earthquake
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೂ, ಭೂಕಂಪ ಗೋಚರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಏನನ್ನೋ ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿದೆj’ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರರು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಭೂಕಂಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂಕಂಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೂ ‘ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದವು’ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
As we all know, a 7.1 magnitude earthquake hit Japan and its SUPER viral
One of the most viral posts, shows these unbothered cats https://t.co/HziSzBKBUc
900k views in 3 hours. This is on pace for crazy numbers
These are the Unbothered Cats
— Poolon (@Poolon12) July 28, 2026
ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.
What happened in Japan?
ದಕ್ಷಿಣ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಜಪಾನ್ನ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕುಮಾಮೊಟೊ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
A magnitude 7.1 quake struck Kumamoto Prefecture on July 28, registering the highest intensity of 7 on the Japanese scale in some areas. A tsunami advisory has been issued for the coasts of the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea.
Visit https://t.co/bZpiKm94yl for more. pic.twitter.com/qjwJ9hP2S8
— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc
— Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026
Footage inside the Aeon Mall in Kumamoto, Japan right after today's 7.0 earthquake, and before its collapse.
Things appear to be a bit chaotic, with mentioning of some strange ordor. pic.twitter.com/H9hmTjg51r
— anila watto (@a_nila123) July 28, 2026
ಈ ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನವು ಜಪಾನ್ನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾದ ಕ್ಯುಶುವಿನಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕುಮಾಮೊಟೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.
ಕ್ಯೋಡೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಕುಸಿದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 50 ಜನರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕಾಶಿಮಾ ಪಟ್ಟಣದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Fire and damage reported in Kumamoto
ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಮಾನಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭೂಕಂಪದ ನಂತರದ ಅನಾಹುತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು.
ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ರಚನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಕುಮಾಮೊಟೊ ಪ್ರದೇಶದ ಏಯಾನ್ ಮಾಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
Japan quake damage seen from the air
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94ylpic.twitter.com/9SP7bw7znq
— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
#WATCH | Kumamoto, Japan: Aerial footage shows buildings on fire, overturned trains and major damage to a shopping mall in Kumamoto prefecture after an earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck southern Japan. Emergency crews were seen trying to douse large flames… pic.twitter.com/SBqNyybEdu
— ANI (@ANI) July 28, 2026
ಭೂಕಂಪವು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ತಂಡಗಳ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ವಾಪಸ್
ಭೂಕಂಪವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೆ ಟಕೈಚಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಮಾಮೊಟೊ, ನಾಗಸಾಕಿ, ಕಾಗೋಶಿಮಾ, ಫುಕುವೋಕಾ, ಸಾಗಾ, ಓಯಿಟಾ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯುಶುವಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 150,000 ಜನರನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಆಶ್ರಯತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Thousands left without electricity
ಭೂಕಂಪವು ಕ್ಯುಶುವಿನಾದ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 48,000 ಮನೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
🚨SHOCKING | Powerful 7.1 magnitude earthquake strikes southern Japan; triggers tsunami alert pic.twitter.com/L0fQyQv1ZD
— The Tatva (@thetatvaindia) July 28, 2026
ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿನ್ಕಾನ್ಸೆನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಅಡಚಣೆಯು ನಿವಾಸಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ನಗರವಾದ ಬುಸಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಾದ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಸುರಕ್ಷವಾಗಿವೆ
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಜಪಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭೂಕಂಪ ವಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೂರು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಶವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಗಳು, ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಮಾಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯುಶುವಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
Kumamoto has faced major earthquakes before
ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸರಣಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 275 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, 2,739 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರು.
ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಂಪನವು ಕುಮಾಮೊಟೊವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ವೈರಲ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಥೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಂಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಗೋಚರವಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ)