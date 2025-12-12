- Home
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ 2015ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅದೇ ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಈಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಈಗ 42 ವರ್ಷ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲವ್ ಅಫೇರ್, ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
2015ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 40+ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ತ್ರಿಷಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತೆ ಡೇಟಿಂಗ್
ಆಗ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು OTT ವಿಜೇತೆ. ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ 'ರಾಮರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ', 'ಪಿಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಿಂದು ಮಾಧವಿಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 'ಹೌದು, ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ' ಎಂದರು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ ನಟನೆ
ಸದ್ಯ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಶೋಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
