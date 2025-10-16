Priyank Kharge Calls Andhra Pradeshs Google AI Package an Economic Disaster ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.16): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಬೃಹತ್ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ "ಆರ್ಥಿಕ ವಿಪತ್ತು" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಗೂಗಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು.
"ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು (ಗೂಗಲ್) 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ, ಭೂಮಿಗೆ 25% ಸಬ್ಸಿಡಿ, ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ 25% ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ 100% ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿಯತ್ತ ತಳ್ಳಿದ ಆರೋಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದ ಖರ್ಗೆ
"ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಮತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"AI ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ. ಅವರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಎಂಬ ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎದೆತಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಗೂಗಲ್
ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ನಗರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಇದು 2026-2030 ರವರೆಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
"ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ 30,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ? ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಂತರವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು "ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ" ಎಂದು ಜೆಡಿ (ಎಸ್) ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ "ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ (ಬೆಂಗಳೂರು) ನಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು (ಗೂಗಲ್ ಯೋಜನೆ) ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.