ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಂದು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ, ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಆಟೋಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕಷ್ಟ ಅರಿತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿದ ಉದಾರತೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜೋರು ಮಳೆ, ನಡುಗುವ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ:
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂಬುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹವಾಮಾನ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಟೋಗೆ ಸೈಡ್ ಕವರ್ಗಳು (ಮಳೆ ತಡೆಯುವ ಪರದೆ) ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಳೆಯ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಂದು ಹೋದರು.
ಚಾಲಕನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರ ಮಾನವೀಯತೆ:
ತನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಮರುಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. "ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಚಾಲಕ ಇಡೀ ದಿನ ಇದೇ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಚಾಲಕ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ:
ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲು ಸಂಕೋಚಪಟ್ಟರೂ, ನಂತರ ಚಾಲಕ ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿತು.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ:
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತು, ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ 'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ದಯೆ ತೋರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.