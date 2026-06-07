Bengaluru techie rapido driver: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಆ ಕಹಿ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಏನು?
ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಕೇತ ಎಂದೇ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗೆ ದೂಡುವಂತಿದೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (Weekends) ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ನೈಜ ಕಥೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶಬಾಜ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನಗರದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಗರ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿತು. ಚಾಲಕ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂತರ ಶಬಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬದಲಾದರು. ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶಬಾಜ್ ತಾವೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ರೈಡರ್ ನೀಡಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಉತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸುಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ
ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಅಂಕಿಯ (ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ) ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆ ರೈಡರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ನೈಜ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕವಾಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸುಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನೀಡಲು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈಡ್ ಹಸ್ಸಲ್ (Side Hustle) ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಂತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಫೀಸುಗಳ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಓಡಿಸಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.