ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ.
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ (Birthday Party) ಆಚರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಷಾಹಾರವಾಗಿ (Food Poisoning) ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ (Medical Emergency) ಎದುರಾದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕೇಕ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ (Ghaziabad) ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಧಿಕುಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ (Resort) ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಕ್ ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ (Vomiting) ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೂಷ್ಟು (Mould) ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳು (Insects) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೋಲಿಸ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ:
ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಪೋಲಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಗೆ (Police Emergency Helpline 112) ಎರಡು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ದೂರು (Written Complaint) ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಾಳಿ:
ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ (Food Safety Department) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು (Food Samples) ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ (Laboratory Analysis) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 'ನಾವು ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ವೆಂಡರ್ (External Vendor) ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಳೆಯ ದುರಂತದ ನೆನಪು:
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ನಗರದ (Pant Nagar) ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (GB Pant University) ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಗೂ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದು, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ (Food Quality and Safety) ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.