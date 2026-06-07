Bengaluru rent viral post: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಲಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 1 BHK ಮನೆಗೆ 45 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'ಗ್ರೇಪ್ವೈನ್' (Grapevine) ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೈಜ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಟಿ ಹಬ್ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ (HSR Layout) ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಹೆಚ್ಕೆ (1 BHK) ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಕೊನೆಗೂ ಈ ವಿಪರೀತ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಅವರು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೇವಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಭಾವ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸುಳ್ಳು ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ (Fake Aesthetic) ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆಯು ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು.
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಿಸಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ
ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಮೀಪದ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ (Brookefield) ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಗಳು, ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ "ಗುಡ್ಬೈ" ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 BHK ಮನೆಗೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚುತನ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೀಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದೇ ವಾಸಿ ಎಂದು ಜಾಗದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.