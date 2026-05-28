ಮೊಮ್ಮಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು 92 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಪಡೆದ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಮುದ್ದುತನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈತುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ, ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಾನಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ.
@viewsandbrewsss ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ರಿಯೆ. 92 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಿಚಡಿ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ @dominos_india" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಾನಿ ಜೊತೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿದಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಸುವ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ," ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ (ನಾನಿ) ಮ್ಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನೆನಪಿದೆ. ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡು 16 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ದಾದಿಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ತುಂಬಾ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ," ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು, "ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದರು! ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು! ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.