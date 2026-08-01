ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರೆ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಡಯಾಜ್ ಅಲ್ಬಾಡನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಟೆನೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೆದ ಸಂದೇಶ ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.
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ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವರು 24 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರೆ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಡಯಾಜ್ ಅಲ್ಬಾಡನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಮೇಲ್ ಅವರಿಗೆ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಬದಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ!
2024ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Tenex ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.
ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಇಮೇಲ್ ಸೆಳೆದ ಗಮನ.!
"Tenex swiped right on 0 women" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ, "ನಾನು ಟೆನೆಕ್ಸ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದೇಶವು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣ..!
ಟೆನೆಕ್ಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹಲವು ಹಂತದ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಬಳಿಕ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾಠ!
ಲೂಸಿಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ, ನೈಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲೂಸಿಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ, ನೈಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.