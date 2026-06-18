'ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್' ಮತ್ತು 'ಪಿಯರ್ಸನ್' ಜಂಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (AI) ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ (Entry-level) ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್' ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಯರ್ಸನ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 750 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ನಾಯಕರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ʼದಿ ಎಐ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ʼ (The AI Workforce Pulse) ಎಂಬ ಈ ವರದಿಯು, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತರುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ಹೊಸಬರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಐ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಚೂಣಿ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಪೈಕಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಎಐ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟಿರುವುದು ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಎಚ್ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಹೊಸಬರು (Freshers) ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಎಐ ಮುಖಾಂತರವೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ವೇಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಭೀತಿಯಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಯಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿಯು ಭರವಸೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 96 ರಷ್ಟು ಎಚ್ಆರ್ ವೃತ್ತಿಪರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, 'ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 94 ರಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ 'ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳು' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಶೇಕಡಾ 94 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಎಐ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು, ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ತರುವಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ
ಯಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಚುರುಕಾದ New-age ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಶೇಕಡಾ 97 ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು (Technical Skills) ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Problem Solving) ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣದಂತಹ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್'ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಎಚ್ಆರ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊರತಾದ ಉದಾರ ಕಲೆಗಳು (Liberal Arts) ಮತ್ತು ಬಿಎ ಪದವಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ, ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಹುಮುಖಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಐ ತರಬೇತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 91 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮಗೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಶೇಕಡಾ 63 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 61 ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ 'ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್'ಗಳ ಪಾತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದುದು ಎಂದು ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಎಚ್ಆರ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 'ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್' (ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಥಿ ಡಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಆರ್ ಅಲಿ ಬೆಬೊ ಅವರು, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಎಐ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 93 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎಐ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಶದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 2025 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.