ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 12 ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನೆನಪಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್!
ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಅಬ್ಬರವಿರುವ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್ಗಳ ಅನುಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಲದ ಯಂತ್ರವೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನೆನಪಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬುಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡೋ!
ಪ್ರತೀಜ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್, ಆಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಶೃಂಗದ ಸಮಯವೋ (Peak hours), ವಾಹನ ಸಿಗದೆ ಅವರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ!
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೇಸತ್ತ ಪ್ರತೀಜ್, ಮಡಿವಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 800 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಮನೆ ತಲುಪುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನೆನಪಿನ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಶಾಲಾದಿನಗಳತ್ತ ಮೆಲುಕು!
ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮರುಕ್ಷಣವೇ, ಪ್ರತೀಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಥಟ್ಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದವು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ನೆಚ್ಚಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀಡಲು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತಲಪಿದವು.
ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಇಂದು ಮಾಯವಾಗಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಸಿಗುವ ಆ ಹಳೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.
ಏನಿತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ!
ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇವಲ 12 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತೀಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಆ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಾಗಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು! "ಆದರೆ ಹೇಗೋ, ಆ 12 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಯಾಬ್ ರೈಡ್ಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಅದೇ ಶಾಂತಿ, ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆನೆಪಾದ ಆ ದಿನಗಳು!
ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಬೇಸರವು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆತುರದ ಬದಲು, ಪ್ರತೀಜ್ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ದೂರಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. "ಬಹುಶಃ ಆ ಕ್ಯಾಬ್ ರೈಡ್ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಈ ಬಸ್ ಸವಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಹಣದಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಸುಂದರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಪ್ರತೇಜ್ ಅವರ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ.