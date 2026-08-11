10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ 'ರಾಜೇಪುರ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪದದ ಸುಳಿವಿನಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು.
ಅಲ್ಮೋರಾ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ! 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕುತೂಹಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾಡಿದ ಪವಾಡ ಎಂಥದ್ದು ನೋಡಿ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಜ್ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ತಡಿಖೇತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ರಾನಿಖೇತ್ ಬಳಿಯ ಮಜ್ಖಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಎಸ್ಐ (ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) ವಿನೋದ್ ಫಡ್ತ್ಯಾಲ್ ಆತನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ವೃದ್ಧನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಾತುಕತೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಏನು ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನೋದೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. SI ವಿನೋದ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅವರು ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬರೆದರು: ರಾಜೇಪುರ.
ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು
ಈ ಒಂದೇ ಪದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವಾಯಿತು. ಮಜ್ಖಾಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫರೂಕಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜೇಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ವೃದ್ಧನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ವೃದ್ಧನನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫರೂಕಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನ
ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಜ್ಖಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿತು, ಆದರೆ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ @KumaonJagran ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವಾದ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಇದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ." ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಫಡ್ತ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.