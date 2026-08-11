ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ..
Akhil NRD-Megha Love Marriage: Why Megha Escaped: ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸುಂದರ ಲೋಕದ ಕಹಿ ಸತ್ಯ! ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪತ್ನಿ; ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್!
ನಗುನಗುತ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಜೋಡಿಗಳು, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನೀಡುವ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು "ವಾಹ್! ಇವರ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ" ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಈ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಖಿಲ್ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ (Akhil NRD) ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ!
ಯಾರು ಈ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ?
ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ಮೂಲದ ಅಖಿಲ್, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವರು ಮಾಲಿವುಡ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈ-ಫೈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೇವಲ ಪ್ಯಾಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದವರು ಇವರು. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ಕೂಡ ಅಖಿಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ! ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇವರ ಸುಂದರ ಗೂಡಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಆ ಶೋಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ!
ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೇಘಾ (Megha) ಅವರು ಲಗೇಜ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಹೊರಬಂದು ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ, ಒಬ್ಬ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ಕಥೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗ್ಗುಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಘಾ, ತನ್ನ ಪತಿ ಅಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ದೂರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್!
ಇಂದು ಅನೇಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಗಳಗಳು, ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ್ ಸದ್ಯ 'ಮಹಾರಾಜ ಹಾಸ್ಟೆಲ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.