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- 10 ರೂ. ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಯುವಕ; ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಟ್ಟ!
10 ರೂ. ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಯುವಕ; ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಟ್ಟ!
ಯುಪಿಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಘಟನೆಯು, ಶೋರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಹೊರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ 'ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ' ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಾಣ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂಗೆ ಹೋಗುವವರು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದ ಚೀಲಗಳಿದ್ದವು. ಶೋರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇಡೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಆಸೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಶೋರೂಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಪಾಠವೂ ಹೌದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಪಾವತಿಗೆ ಇದೇ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ನಾಣ್ಯಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುಪಿಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ‘ಕಾಯಿನ್ ಬೈಕರ್’ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | A man from Telangana’s Yadadri-Bhuvanagiri district grabbed attention by purchasing a bike after paying the entire amount of Rs 1.10 lakh in Rs 10 coins.
Konde Raghupathi, a resident of Veliminedu village in Chityala mandal, bought a Splendor Plus motorcycle from Sri… pic.twitter.com/OY7gN0jajD
— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026