ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು, ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರ್ಚು ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು, ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರ್ಚು ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಬಸಪ್ಪ ರಂಗಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೋಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ರತ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 21 ವರ್ಷದ ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿರದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಬದಲಿಸಿತು ಬದುಕಿನ ದಾರಿ
ಒಂದು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಜಯಪುರ ವತಿಯಿಂದ 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ವಿಜಯಪುರ ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕಾಗುವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪವನ್ಕುಮಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ತಳಿಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2017ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 4,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
18 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಫಸಲು
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು ₹150ರಿಂದ ₹180ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಪವನ್ಕುಮಾರ್, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹1.25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಲಾಭವೂ ಏರತೊಡಗಿತು.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಲಾಭ
ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯ ಆದಾಯ ಹೀಗಿದೆ:
ಮೊದಲ ಹಂತ: ₹1.25 ಲಕ್ಷ
ಎರಡನೇ ವರ್ಷ: ₹3.80 ಲಕ್ಷ
ಮೂರನೇ ವರ್ಷ: ₹6 ಲಕ್ಷ
ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ: ₹8 ಲಕ್ಷ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯ ಪಾಠ
ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ತೊರ್ವಿ, ಅಟಲಟ್ಟಿ, ನಿಡಗುಂದಿ, ಧವಳಗಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರು ಅವರಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 20ರಿಂದ 30 ಮಂದಿ ರೈತರು ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
₹3 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ, ಈಗ ₹11 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪವನ್ಕುಮಾರ್, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಣಭೂಮಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವ ವಿಜಯಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಇಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದೀಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರನ್ನೂ ಈ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.