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- ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ: ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಈ 6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ದರಿದ್ರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ' ಶುರು!
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ: ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಈ 6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ದರಿದ್ರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ' ಶುರು!
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ, ಧನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ (Modern Lifestyle) ಜಾಗದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಡ್' (Box Bed) ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳನ್ನು (Hydraulic Bed Storage) ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಗೋದಾಮಿನಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ (Vastu Shastra) ಪ್ರಕಾರ ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿಯು (Energy Field) ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ಹರಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡಬಾರದ ಆ 6 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
1. ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಹೋದ ಗ್ಲಾಸ್, ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಡೆದ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ವಾಸ್ತು ದೋಷ' (Vastu Dosha) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೆಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ಗಳು
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ರಾಹು-ಶನಿ ದೋಷ (Rahu-Saturn Dosha) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ (Sleep Disorder) ಕಾಡಬಹುದು.
3. ಬಳಸದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು
ಹಾಳಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಹಳೆಯ ರೇಡಿಯೋ, ವೈರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (Electronic Gadgets) ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತರಂಗಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Positive Energy) ತಡೆದು, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
4. ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಚೂಪಾದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು
ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿ, ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು, ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು
ಮಲಗುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಪಚಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅಭಯ ಸಿಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಆವರಿಸಬಹುದು.
6. ಪೊರಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ-ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಏನನ್ನು ಇಡಬಹುದು?
ಬೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಸಲೇಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಡಚಿಟ್ಟ ಉಡುಪುಗಳು (Clean Clothes), ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿಂಬುಗಳು (Pillows), ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು (Bedsheets) ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಬಹುದು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧೂಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ (Dust-free) ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.