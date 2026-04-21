ಕಲಸಿದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಬಾರದೇ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. 2 ದಿನದ ನಂತರವೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Storage tips for chapati dough: ನೀವು ಒಮ್ಮೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಡುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಮರುದಿನ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್.
ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಒಮ್ಮೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು: ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ಚಪಾತಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹದವಾಗಿರಲಿ: ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೇ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ: ಕನಿಷ್ಠ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿದರೆ ಚಪಾತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ಲೇಪನ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಒಣಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಂಗ್ ರಾಪ್ (Cling wrap) ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೇಖರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿ ಬಳಸಿ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ.
ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡುವ 30 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಹೊರತೆಗೆದಿಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾದಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?
ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದರೆ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಡಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಯಾಕೆ?
ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
