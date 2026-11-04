Vastu tips for gold: ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಪದೇ ಪದೇ ಅಡವಿಡುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮನೆಯ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು! ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಂಗಾರವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅದು ಅವರ ಬಳಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅಡವಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಕಳುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿಕ್ಕುಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ (Energy) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಡಿ
ಬಂಗಾರವನ್ನು ಇಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಬಹುಬೇಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು), ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡುವುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದಲು ಸದಾ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ (ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇಡಬೇಡಿ
ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲೆ (ಬೆಂಕಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ). ಬೆಂಕಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಹಠಾತ್ ಎದುರಾಗುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಮೀರಿದ ಆಡಂಬರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಗಾರ ಕರಗಿಹೋಗಬಹುದು.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮ?
ಮನೆಯ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ 'ಉತ್ತರ' ದಿಕ್ಕು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕುಬೇರನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ, ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ (ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ
ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಸಾಲದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಎರಡೂ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಆ ಆಭರಣದ ಸುತ್ತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಿನ್ನವು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುವ ಬದಲು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದ ಬಂಗಾರ ಬಹುಬೇಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ!