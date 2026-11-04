ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಧನಲಾಭದ ಸೂಚನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪುರುಷರ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಧನಲಾಭ? ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೈಗಳ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತುರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಹಣದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಶುಭ?
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ಧನಲಾಭದ ಸೂಚನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಶುಭ?
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಣದ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆ. ಇನ್ನು ಪುರುಷರ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನರ್ಥ?
ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣ, ಓಡಾಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಇನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, 'ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಸ್ಮೈ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಧನಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು, ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ, ಪದೇಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು (ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್), ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.