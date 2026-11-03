ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಲಾಳ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುದುರೆಲಾಳ ಹಾಕುವ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕುದುರೆಲಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಬೇಕಾದರೆ ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಮನೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಲಾಳದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಹಾಕಬೇಕು.
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