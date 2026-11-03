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ಕುದುರೆಲಾಳ

ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಲಾಳ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುದುರೆಲಾಳ ಹಾಕುವ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.

vaastu Nov 03 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:gemini
Kannada

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಲಾಳ

ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕುದುರೆಲಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?

Image credits: gemini
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ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ

ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹರಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
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ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಬೇಕಾದರೆ ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ

Image credits: gemini
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ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಹಾಕಿ!

ಮನೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಲಾಳದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಹಾಕಬೇಕು.

Image credits: gemini

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