ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೂ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಪಡೆದವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬುಧ, ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಪೂಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರವು ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ದೇವರಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋದಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ 'ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬಹುದು. ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆಯೂ ಶುಭ
ಗುರುವಾರವು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ 'ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
1. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಹಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
3. ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿ.
4. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
5. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.