Main Gate Vastu:ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ 2 ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ! ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ದಿಕ್ಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಸುಲಭ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ.
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಶುಭ, ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಶುಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ.
ಫಿಟ್ಕರಿ ತುಂಡು ಇಡಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಕರಿಯನ್ನು (ಸ್ಪಟಿಕದ ಕಲ್ಲು) ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಕರಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್ಕರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿ.
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು
- ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಕಸ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಹರಿದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
- ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ.
- ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ದೀಪ ಅಥವಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭ.
- ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.