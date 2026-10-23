Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಲಿಂಗ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮನೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ಪೀಠದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಶುದ್ಧ ಕೈಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಅಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಗೌರವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪೂಜಾ ಪೀಠದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪೀಠವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾದರೂ ಇಡಬಹುದು.
ಶಂಖ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಂಖ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಶಂಖವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು, ದೀಪವನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯಂತ್ರವನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಮಾಲೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಪುರಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿ, ಪೂಜೆಯ ಹೂವುಗಳು, ಕರ್ಪೂರ, ಚಂದನ, ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧನ-ಧಾನ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ.