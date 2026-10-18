ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್' (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
1. ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕು (South-West) ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ:
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ (South-West) ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ (West) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು (South-East) ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ:
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು), ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ (ಆಗ್ನೇಯ - South-East) ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (North-East) ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ:
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ (North-East/ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಬಾರದು.
ಈಶಾನ್ಯವು ಜಲ ತತ್ವ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೂಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರಲಿ:
- ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತಪ್ಪು.
- ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ 'ಅಗ್ನಿ'ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 'ಶೀತಲ' (ಕೂಲಿಂಗ್) ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ವಾಸ್ತು ವಿರೋಧಿ.
- ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಡಿ ಅಂತರವಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆರೆಯಬೇಕು?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಾಗ ಅದು ಪೂರ್ವ (East) ಅಥವಾ ಉತ್ತರ (North) ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ:
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ, ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಎರಡರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.