Burn bay leaf manifestation: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಕೇವಲ 1 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕೇವಲ ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಎಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ 5 ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ 1 ಎಲೆ (ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ & ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ)
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ (Pillow) ಕೆಳಗೆ 1 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆಗಳು (ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ)
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು 2 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿರುವ ಎಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿರುವ ಎಲೆಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಗಳು (ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ)
ಹಣದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು 3 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಲಾಕರ್, ಕಪಾಟು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 1 ಎಲೆ (ಆಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು)
ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಸೆಯನ್ನು (Wish) ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ.
ಎಲೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆ ಬೇಗ ಸುಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಲು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ (ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ)
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳ, ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, 1 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಲವಂಗದೊಂದಿಗೆ (Cloves) ಸೇರಿಸಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿ (ಧೂಪ ಹಾಕಿ). ಇದು ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ತರುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ದುಂದುವೆಚ್ಚ (Wallet Remedy)
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಹಣವೆಲ್ಲ ನೀರಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವವರು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಪೆನ್ನಿಂದ ‘ಶ್ರೀಂ’ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೀಜಾಕ್ಷರ) ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ದಿನ ಯಾವುದು?
ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ (ಪೂರ್ಣಿಮಾ) ದಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಧೂಪ ಹಾಕುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ (ಮುರಿದ ಎಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ)
ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮುರಿದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತೂತು ಬಿದ್ದಿರಬಾರದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿರುವ (ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ) ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಶುದ್ಧ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಮುರಿದ ಎಲೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.