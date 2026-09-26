ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು, ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?
ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿಸಿ
ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನವಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಗೆಗಳು ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾಡಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?:
ಶನಿವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?
ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜರಂಗ ಬಾಣವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಸಹ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಮುಖ್ಯ.
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.