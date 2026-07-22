ಭಟ್ಕಳದ ಆನಂದ ಆಶ್ರಮ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೇ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಟ್ಕಳ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ(ಜು.22): ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನಂದ ಆಶ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ (Anand Ashram PU College) ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜುಲೈ 23ರ ಗುರುವಾರದಂದು 'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೇ 2026' (Business Day 2026) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಯೋಚಿಸಿ, ಯೋಜಿಸಿ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ" (Think. Plan. Act. Succeed.) ಎಂಬ ಧೈಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಯುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ನಾಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ" ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆನಂದ ಆಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜಾ (Sr Lucy Dsouza) ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಆಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಮೇಟರ್ ಆದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಪಿಂಟೋ (Sr Anitha Pinto) ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಕೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸರ್ವರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.