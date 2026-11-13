'ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾಂಡು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1,016 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತಾ' ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು ನೆನಪಿದ್ದಾರಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಚಿದಾನಂದ್?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚು ದಂಪತಿಯ ಜಗಳ, ತರಲೆ, ತುಂಟಾಟಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದವರು ನಟ ಚಿದಾನಂದ್. ಅಂದಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಬೀದಿ ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಲಾ ಪಯಣ!
ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ. ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು 'ಅಭಿನಯ ತರಂಗ'ದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.
ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಲಾಟರಿ ಹಾವಳಿಯ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಇವರ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 100 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯತೊಡಗಿದವು.
ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ!
2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಹಿಕಹಿ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು' ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಪಾಂಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,016 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ. ನಂತರ 'ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು' ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಅಯ್ಯೋ ಪಾಂಡು', 'ಕೂಲ್ ಗಣೇಶ', 'ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಹಿಮಬಿಂದು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ್?
ಪಾಪಾ ಪಾಂಡು ನಂತರವೂ ಚಿದಾನಂದ್ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 'ಗೀತಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಝೀ ಕನ್ನಡದ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡು ಪಂಚ್' ಹೆಸರಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನೂ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ. ಇಂದಿಗೂ ಪಾಂಡು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.