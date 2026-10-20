ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಅಮೃತಧಾರೆ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ-ಮಗ ಒಂದಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿತಾಳಿಂದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಸೇರುವ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಅಂಬಾರಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ. ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ನಟಿ, ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಧಾರೆ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮತ್ತು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳಲ್ಲಿನ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಕುರಿತು ನಟಿ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜೀ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ ಕುರಿತು...

ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸೀರಿಯಲ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾರೆ, ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ (Amruthadhaare Serial)ನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್​ ವಾಪಸ್​ ಬಂದಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಕಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕುತಂತ್ರ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಕಾ- ದೀಪಿಕಾ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೌತಮ್​ಗೆ ಜೈದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್​ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅವಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ತಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಜೈದೇವ್ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆ. ಇನ್ನಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರೋ ಸುಧಾರಾಣಿ, ದೀಪಿಕಾ ಗುಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ಟೈಮ್​ಬಂದಾಯ್ತು. ದೀಪಿಕಾ-ಭೂಮಿಕಾ ಅಸಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಗೌತಮ್​ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್​​ (Annaya Serial) ಏನಾಗಲಿದೆ?

ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್​ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಮಾವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಹೆತ್ತಮ್ಮನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆತನ ತಾಯಿ ಅಮಾಯಕಿ ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದು ಪಾರು ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಅಮ್ಮ- ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾರುವಿಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ವಿಲನ್​ಗಳ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ. ಅಮ್ಮ-ಮಗ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ (Sudharani) ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾರು ಕೈಸೇರಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ (Naa Ninna Bidalaare Serial) ಟ್ವಿಸ್ಟ್​

ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್​-2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದುರ್ಗಾ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದು ಶರತ್​ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಗಳೀಗ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪುಟಾಣಿ ಹಿತಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದು, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿತಾ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ. ಶರತ್​ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ದುರ್ಗಾಳ ಹೊಸ ಬದುಕು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆಯಾಗಿರುವ ಕಂದಮ್ಮ ಒಡೆದ ಗೂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸೀರಿಯಲ್​ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.